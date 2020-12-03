Попова рассказала о сроках исследования «ЭпиВакКороны» после иммунизации добровольцев

Попова отметила, что для начала испытаний необходимо провести большую работу с добровольцами. По словам главы ведомства, все три тысячи добровольцев проходят тщательную проверку.

До этого момента Роспотребнадзор протестирует и проведет собеседование "с гораздо большим количеством" людей. Попова напомнила, что три тысячи вакцинированных людей - это "не так много", и выразила уверенность, что испытания пройдут быстро и успешно.

По словам Поповой, пострегистрационные исследования проводят восемь клинических баз в Подмосковье, Казани, Тюмени и Калининграде.