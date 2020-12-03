Попова рассказала о сроках исследования «ЭпиВакКороны» после иммунизации добровольцев
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" заявила, что пострегистрационные исследования российской вакцины "ЭпиВакКорона" продлятся шесть месяцев от момента иммунизации волонтеров. Об этом сообщает РИА Новости.
Попова отметила, что для начала испытаний необходимо провести большую работу с добровольцами. По словам главы ведомства, все три тысячи добровольцев проходят тщательную проверку.
До этого момента Роспотребнадзор протестирует и проведет собеседование "с гораздо большим количеством" людей. Попова напомнила, что три тысячи вакцинированных людей - это "не так много", и выразила уверенность, что испытания пройдут быстро и успешно.
По словам Поповой, пострегистрационные исследования проводят восемь клинических баз в Подмосковье, Казани, Тюмени и Калининграде.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,4 млн+28 145 / сут.
Умерли
41 607+554 / сут.
Выздоровели
1,9 млн+29 502 / сут.
- В Роспотребнадзоре предложили сократить до 24 часов срок теста на коронавирус
- Попова рассказала о разработке новых вакцин от COVID-19
- Глава Роспотребнадзора: Темпы прироста заболевших COVID-19 снижаются
- Российского журналиста уволили из американского СМИ за критику Навального
- Санду призвала граждан выйти на акцию протеста против парламента
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru