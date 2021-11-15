Роспотребнадзор смягчил COVID-ограничения массовых мероприятий
Ограничения из-за коронавирусной инфекции, касающиеся массовых мероприятий, ослабили в России с 15 ноября. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на официальном портале правовой информации.
Как отмечается в документе, теперь число участников определенного мероприятия можно увеличить до 70% от проектной вместимости помещения. Все организаторы, работники площадки и посетители должны предоставить QR-коды, подтверждающие вакцинацию или перенесенный COVID-19, отмечает Ura.ru.
Кроме того, организаторы мероприятия должны отправлять заявку на проведение мероприятия в региональные органы исполнительной власти. В свою очередь, власти субъектов должны согласовать свое решение с главным санитарным врачом по региону, пишет Газета.ру.
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