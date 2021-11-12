Голикова: Новые ограничения по COVID-19 коснутся только совершеннолетних граждан
Меры о предъявлении QR-кодов не коснутся детей и подростков. Об этом сообщила вице-премьера Татьяна Голикова на брифинге в Доме правительства.
В ходе объяснения нововведений по использованию QR-кодов Голикова также подчеркнула, что региональные Роспотребнадзоры получат полномочия принимать меры реагирования, а Минздрав наделяется правом регулировать срок действия QR-кодов у вакцинировавшихся и переболевших граждан. Вице-премьер выразила надежу, что введённые ограничения помогут достигнуть 80% коллективного иммунитета в стране уже к лету 2022 года.
Голикова также заявила, что медорганизации могут лишиться лицензии в случае задержки результатов ПЦР-тестов.
Ранее правительство внесло в Госдуму два законопроекта с новыми правилами использования QR-кодов
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