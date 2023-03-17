Роспотребнадзор: случаев заболевания в России неустановленной инфекцией из Танзании нет

Сотрудники Роспотребнадзора проводят тщательный контроль на всех пунктах пропуска через государственную границу РФ из-за случаев выявления неустановленной инфекции в Танзании, заявили в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре заверили, что на территории России подобная инфекция пока отсутствует, как и предпосылки для её распространения.

СМИ: в Афганистане зафиксировали вспышку неизвестного заболевания

Уже известно, что заболевшие этой инфекцией в Танзании испытывают лихорадку с обильным кровотечением из носа и рвотой. Специалисты Минздрава восточноафриканского государства также диагностируют признаки печеночной недостаточности.

Ранее, как сообщала НСН, пять человек умерли в Танзании от неизвестного заболевания.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:ГраницаАфрикаИнфекцияРоспотребнадзор

Горячие новости

Все новости

партнеры