Роспотребнадзор: случаев заболевания в России неустановленной инфекцией из Танзании нет

Уже известно, что заболевшие этой инфекцией в Танзании испытывают лихорадку с обильным кровотечением из носа и рвотой. Специалисты Минздрава восточноафриканского государства также диагностируют признаки печеночной недостаточности.

Ранее, как сообщала НСН, пять человек умерли в Танзании от неизвестного заболевания.

