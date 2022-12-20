СМИ: в Афганистане зафиксировали вспышку неизвестного заболевания
Вспышка неизвестного заболевания зафиксирована в провинции Забуль на юге Афганистана. Об этом сообщает телеканал TOLO news со ссылкой на главу местного департамента здравоохранения.
По словам представителя ведомства, основными симптомами инфекции врачи называют сильную лихорадку и кровотечение изо рта и носа. Он отметил, что за сутки в районе Шаджой заразились не менее 80 человек, двое детей скончались.
О каком именно заболевании идёт речь, не уточняется.
Ранее в США в штате Нью-Йорк было объявлено чрезвычайное положение в связи со вспышкой полиомиелита, сообщает RT.
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