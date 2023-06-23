Роспотребнадзор: ситуация с распространением чумы в Монголии находится на контроле

Ситуация с природными очагами чумы в Монголии находится на контроле специалистов Роспотребнадзора, сообщили в ведомстве, пишет «Российская газета».

Как отмечается, на территории районов вдоль российско-монгольской границы проводится вакцинация граждан, учения местных медиков по выявлению болезни и просветительская работа с населением.

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В Роспотребнадзоре сообщили и о тесной координации в этом вопросе с монгольскими коллегами.

В последнее время в Монголии наметился рост случаев гибели людей, которые заразились чумой.

Сейчас в стране выявлено 137 природных очагов инфекции, в том числе, расположенных в пограничных районах с Россией и Китаем.

Ранее Роспотребнадзор предупредил об опасности распространения чумы из-за сусликов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Тимин
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