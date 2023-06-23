Роспотребнадзор: ситуация с распространением чумы в Монголии находится на контроле

В Роспотребнадзоре сообщили и о тесной координации в этом вопросе с монгольскими коллегами.

В последнее время в Монголии наметился рост случаев гибели людей, которые заразились чумой.

Сейчас в стране выявлено 137 природных очагов инфекции, в том числе, расположенных в пограничных районах с Россией и Китаем.

Ранее Роспотребнадзор предупредил об опасности распространения чумы из-за сусликов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

