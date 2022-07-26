«В Москве не заразиться»: Инфекционист о распространении бубонной чумы в России
Николай Малышев отметил, что каждый случай заболевания рассматривается как чрезвычайная ситуация.
Случаи заболевания бубонной чумой периодически фиксируются в мире, но это единичные случаи, заявил профессор, врач-инфекционист Николай Малышев в пресс-центре НСН.
«В 14 веке 80 миллионов человек погибло, в настоящее время случаи заболевания единичные, есть страны, где бубонная чума бывает постоянно – например, в США, где около десяти случае бывает ежегодно. В Москве заразиться чумой почти невероятно. Последний раз чума в Москву была завезена в 1994 году, это был моряк наш, заболевший в Индии. В нашей стране бывают случаи в южных районах – это целый пояс вдоль южных границ нашей страны, где существуют природные очаги чумы, люди могут встречаться с зараженными животными, могут заболевать, но они прививаются. Но каждый случай мы рассматриваем как чрезвычайную ситуацию», - рассказал он.
Бубонная чума ударила по Китаю: четвертый уровень тревоги объявлен после обнаружения первого заболевшего. Роспотребназдор сообщил, что у нас в стране предприняты все меры для того, чтобы исключить завоз бубонной чумы из Китая. Однако, в Монголии, по сообщениям СМИ, риску подвержены 137 районов в 17 из 21 провинции страны, граничащей с Россией. Эти же регионы могут являться и очагом инфекции.
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