Роспотребнадзор: Ситуация с метапневмовирусом в Китае держится на контроле
Ситуация, связанная с ростом заболеваемости метапневмовирусом в Китае, отслеживается и держится на контроле, сообщил Роспотребнадзор.
Отмечается, что российские службы активно следят за развитием событий и обеспечивают контроль, чтобы предотвратить возможные риски для здоровья населения. Указывается, что специфического лечения метапневмовирусных инфекций не существует, обычно оно симптоматическое и направлено на облегчение симптомов.
Ранее в КНР зарегистрировали вспышку метапневмовируса человека. Отмечалось, что он является намного опаснее COVID-19. Пресс-служба Министерства здравоохранения Казахстана 5 января сообщила, что в стране с начала эпидемического сезона выявили 30 случаев заболевания метапневмовирусом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru