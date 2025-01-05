Роспотребнадзор: Ситуация с метапневмовирусом в Китае держится на контроле

Отмечается, что российские службы активно следят за развитием событий и обеспечивают контроль, чтобы предотвратить возможные риски для здоровья населения. Указывается, что специфического лечения метапневмовирусных инфекций не существует, обычно оно симптоматическое и направлено на облегчение симптомов.



Ранее в КНР зарегистрировали вспышку метапневмовируса человека. Отмечалось, что он является намного опаснее COVID-19. Пресс-служба Министерства здравоохранения Казахстана 5 января сообщила, что в стране с начала эпидемического сезона выявили 30 случаев заболевания метапневмовирусом, передает «Радиоточка НСН».

