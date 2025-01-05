Смертельней COVID-19: В Китае произошла вспышка нового вируса

В КНР зарегистрирована вспышка метапневмовируса (HMPV) человека, сообщает Управление по контролю и профилактике заболеваний.

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Он является намного опаснее COVID-19. По результатам анализа респираторных проб, у больных было установлено наличие не только гриппа и риновируса, но и метапневмовируса.

В настоящее время острые респираторные инфекции, включая метапневмовирус, активно распространяются внутри Китая. Особенно высокий уровень заболеваемости наблюдается среди детей до 14 лет, преимущественно в северных провинциях.

Ранее стало известно, что туберкулез вновь стал самым смертоносным инфекционным заболеванием в мире, оставив COVID-19 далеко позади, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
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