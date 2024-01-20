Роспотребнадзор: Сдерживание чиханья опасно разрывом сосудов глаз

Сдерживание чихания опасно разрывом сосудов глаз и повреждением барабанных перепонок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзора «Санпросвет».

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В ведомстве отметили, что задерживать дыхание, таким образом предотвратив чиханье, не стоит.

«Есть риск повредить барабанные перепонки, получить разрыв сосудов глаза, кровотечение из носа, повреждение носовых пазух, головную боль», — указано в рекомендациях.

Роспотребнадзор пояснил, что в процессе чихания создается высокое давление в дыхательных путях, которое потенциально может привести к опасному для жизни разрыву аневризмы головного мозга.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеРоспотребнадзор

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