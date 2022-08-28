В столичном Роспотребнадзоре предостерегли от покупок готовой еды

Готовая еда опасна для здоровья, предупреждают специалисты Роспотребнадзора по Москве на сайте ведомства.

Эксперт рассказал, чем можно испортить окрошку

Так, с продукты питания могут стать средой для распространения возбудителей «сальмонеллезов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатит А и других болезней».

По оценке Роспотребнадзора, наиболее опасны многокомпонентные салаты, особенно под майонезом и сметаной. Также в зону риска попадают кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса, включая котлеты, рулеты, паштеты, студень и прочие блюда, пишет Газета.ru.

«Чтобы не заболеть, рекомендуем салаты, изделия из рубленого мяса, студень, заливное готовить в домашних условиях и в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток», — рекомендовали в ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают о необходимости уточнять срок производства и хранения салатов и других готовых блюд при покупке в супермаркетах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеРоспотребнадзорПродуктыЕда
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