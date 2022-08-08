Онищенко призвал ревакцинироваться от коронавируса

По его словам, это говорит об эффективности этих мер, например, вакцинации, в том числе и против новых вариантов коронавируса.

«Все меры, которые принимаются против новых вариантов вируса, примерно одинаковые, и с точки зрения неспецифической профилактики и специфической защиты. Вакцины не меняли, а это говорит о том, что они эффективны... Нам надо еще раз призвать население к вакцинации», - подчеркнул он.

Ранее в Минобороны РФ допустили, что США могли быть причастны к разработке биологического оружия и возникновению коронавирусной инфекции, сообщает «Свободная пресса».