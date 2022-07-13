Роспотребнадзор решил не возвращать антиковидные ограничения
Роспотребнадзор не планирует вновь вводить ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и распространения новых подвариантов омикрон-штамма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Главный санитарный врач Анна Попова провела селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора, отмечает РЕН ТВ. Участники встречи обсудили ситуацию по COVID-19 и рекомендовали гражданам соблюдать «базовые меры предосторожности»: носить маски в общественных местах, пользоваться антисептиками, проходить ревакцинацию от коронавируса.
В Роспотребнадзоре считают, что существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения подвариантов «омикрона» маловероятно, пишет Ura.ru.
«Заболевание, вызванное подвариантами BA.4/BA.5, протекает мягче, чем вызванное штаммами "Альфа" или "Дельта". Введение каких-либо противоэпидемических ограничений из-за роста числа выявленных случаев COVID-19 не требуется», — подчеркнули в ведомстве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru