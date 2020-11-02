Роспотребнадзор рекомендует путешественникам избегать хостелов из-за COVID-19

Роспотребнадзор на фоне распространения коронавирусной инфекции советует туристам при планировании путешествий отказаться от проживания в хостелах и частном секторе. Об этом сообщается в Instagram ведомства. Кроме того, перед тем как забронировать тур, специалисты рекомендуют ознакомиться с информацией об эпидситуации в выбранном регионе и теми ограничительными мерами, которые там действуют.

Также всем отправляющимся в путешествие напомнили о необходимость запастись масками, антисептиками и перчатками.