Роспотребнадзор рекомендует путешественникам избегать хостелов из-за COVID-19
Роспотребнадзор на фоне распространения коронавирусной инфекции советует туристам при планировании путешествий отказаться от проживания в хостелах и частном секторе. Об этом сообщается в Instagram ведомства. Кроме того, перед тем как забронировать тур, специалисты рекомендуют ознакомиться с информацией об эпидситуации в выбранном регионе и теми ограничительными мерами, которые там действуют.
Также всем отправляющимся в путешествие напомнили о необходимость запастись масками, антисептиками и перчатками.
Между тем, в России за минувшие сутки выявили 18 257 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Наибольшее число инфицированных в Москве, а также в Санкт-Петербурге и Подмосковье, отмечает Свободная пресса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru