Роспотребнадзор рекомендовал запретить самостоятельное взвешивание продуктов
Роспотребнадзор рекомендовал магазинам исключить возможность самостоятельного взвешивания продуктов покупателями из-за ситуации с коронавирусом. В ведомстве заявили, что товары лучше продавать уже в упакованном виде.
«Исключить возможность покупателям проводить самостоятельно навеску продуктов питания, реализацию товаров осуществлять в упакованном виде», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Одновременно с этим в ведомстве призвали максимально ограничить продажу товаров и прием денег одним и тем же лицом. При этом и продавец, и сотрудник, выдающий товар, должны носить одноразовые перчатки.
Ранее производители продовольствия обратились к правительству РФ с просьбой ввести мораторий на скидки и промоакции в магазинах, так как такие меры снижают их доходность.
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) данную идею поддержали, сообщают argumenti.ru
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru