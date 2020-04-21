Роспотребнадзор рекомендовал запретить самостоятельное взвешивание продуктов

Роспотребнадзор рекомендовал магазинам исключить возможность самостоятельного взвешивания продуктов покупателями из-за ситуации с коронавирусом. В ведомстве заявили, что товары лучше продавать уже в упакованном виде.

Продукты могут подорожать на 5-20%

«Исключить возможность покупателям проводить самостоятельно навеску продуктов питания, реализацию товаров осуществлять в упакованном виде», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Одновременно с этим в ведомстве призвали максимально ограничить продажу товаров и прием денег одним и тем же лицом. При этом и продавец, и сотрудник, выдающий товар, должны носить одноразовые перчатки.

Ранее производители продовольствия обратились к правительству РФ с просьбой ввести мораторий на скидки и промоакции в магазинах, так как такие меры снижают их доходность.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) данную идею поддержали, сообщают argumenti.ru

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:КоронавирусРоспотребнадзорПродукты
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