Продукты могут подорожать на 5-20%

Цены на продовольственные товары в России могут вырасти на величину от пяти до двадцати процентов. Торговые сети уже получили уведомления на сей предмет от крупнейших поставщиков продуктов питания. Подорожание коснется в первую очередь, кофе, чая, специй, консервированной продукции, макарон, хлебобулочных изделий и рыбы, - сообщили «Известиям» в «Руспродсоюзе». Как следует из публикации, подорожание может случиться в ближайшие две недели. Причем, все предложения поставщиков уже прошли проверку Федеральной антимонопольной службы, а значит, не могут быть оценены как спекулятивные, - указывает издание. В качестве аргументов выдвигается девальвация рубля, которая очевидно влияет на стоимость импортных товаров, а также транспортная составляющая, которая, как утверждается, к концу марта выросла в два раза. По части товаров ритейлу удается добиться незначительного роста либо его полного отсутствия, - заявили изданию в Ассоциации компаний розничной торговли. Вместе с тем, неизбежность роста цен, особенно на товары, в которых есть импортная составляющая, подтвердил НСН председатель Союза Потребителей России Пётр Шелищ. С другой стороны, по его словам, «на торговлю давит снижение платежеспособного спроса: денег у людей становится все меньше и меньше», - констатировал собеседник агентства.

Денег у людей становится не просто меньше – у многих их просто нет: в России за чертой бедности живет около 20 миллионов человек. Только по официальным данным, которые относят к таковым лишь тех, у кого доход ниже прожиточного минимума. Учесть еще и тех, чей доход случайно оказался на рубль или десятку выше, по всей вероятности, статистикам просто страшно, поскольку тогда реальные показатели нищеты будут резать глаз руководству страны. По оценкам Торгово-промышленной палаты России, из-за «коронакризиса» в стране могут закрыться порядка трех миллионов предприятий, а без работы остаться более восьми миллионов человек. То есть около 30 миллионов россиян, а, сели все-таки смотреть правде в глаза, то значительно больше, оказываются лишенными возможности просто нормально поесть.

Плюс 20-процентный рост цен на продукты, с которого мы начали. И который фактически грозит голодом пятой части населения страны. Правительство которой, вместо того, чтобы, например, обуздать аппетиты «капитанов» нефтяной отрасли, вновь и вновь пытается объяснить, почему только у нас при грошовых ценах на нефть бензин и не думает дешеветь.

Никакой паники – простая арифметика. Доступная не только байерам сетевого ритейла, но и тем более его владельцам, а уж финансовому блоку правительства – и подавно. Или финансовый блок в такой ситуации рассчитывает переложить ответственность на блок силовой?

