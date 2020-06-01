Роспотребнадзор рекомендовал расставить столы в ресторанах на расстоянии 1,5 метра

Как сообщает АГН «Москва», в документе также указано, что все контактные поверхности в заведении следует обрабатывать каждые 2-4 часа. Владельцы объектов должны будут организовать ежедневный контроль температуры тела сотрудников, обеспечить их запасом одноразовых масок и перчаток.

На входе в кафе и рестораны будут установлены дозаторы с дезинфицирующими средствами. В заведениях будет запрещено использовать посуду с трещинами, сколами, повреждённой эмалью.

Заведения общественного питания в России закрылись в конце марта из-за распространения коронавируса. Они возобновят работу, когда позволят региональные власти в зависимости от эпидемиологической ситуации. В Москве точки общественного питания, фитнес-залы и парикмахерские открывать пока рано, заявил на днях мэр Сергей Собянин. В столице они останутся закрытыми как минимум до 14 июня.

