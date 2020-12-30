Роспотребнадзор рекомендовал не пить алкоголь принимающим лекарства от COVID
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от употребления алкоголя принимающим лекарства от COVID. Об этом заявила глава надзорного ведомства Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».
По словам чиновницы, поскольку лечебные препараты не совместимы с алкоголем, «рисковать, особенно в новогоднюю ночь, не стоит».
Ранее сообщалось, что употребление алкоголя, наркотиков и табака увеличивает риск заразиться коронавирусом. Об этом заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн в ходе пресс-конференции.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,1 млн+26 513 / сут.
Умерли
56 426+599 / сут.
Выздоровели
2,5 млн+29 235 / сут.
- В УФСИН опровергли отказ бывшего схимонаха Сергия от еды и воды
- Бывшего силовика арестовали в Москве по делу о гостайне
- Чичерину вызвали на допрос в уголовный розыск Клина
- Попова: В мире не более 50 случаев повторного заражения COVID-19
- Петербургские театры откроются для зрителей с 7 января
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru