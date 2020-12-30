Роспотребнадзор рекомендовал не пить алкоголь принимающим лекарства от COVID

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от употребления алкоголя принимающим лекарства от COVID. Об этом заявила глава надзорного ведомства Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

По словам чиновницы, поскольку лечебные препараты не совместимы с алкоголем, «рисковать, особенно в новогоднюю ночь, не стоит».

Ранее сообщалось, что употребление алкоголя, наркотиков и табака увеличивает риск заразиться коронавирусом. Об этом заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн в ходе пресс-конференции.

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ФОТО: pxhere.com
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