Роспотребнадзор разъяснил рекомендации по тестированию сотрудников на COVID-19

Роспотребнадзор подготовил проект рекомендаций для работодателей по тестированию сотрудников на коронавирус, но они носят рекомендательный характер, сообщили в пресс-службе ведомства, передают «Известия».

Отмечается, что работодатели самостоятельно могут организовать тестирование работников, в проекте описываются необходимые шаги для реализации данного решения.

Работающим россиянам следует предоставить трехдневные выходные в случае простуды, позволяющие не оформлять больничный и лечиться самостоятельно. С таким предложением ранее выступил первый зампред Общественной палаты (ОП) Ленинградской области Владимир Петров.

