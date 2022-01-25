Роспотребнадзор разъяснил рекомендации по тестированию сотрудников на COVID-19
Роспотребнадзор подготовил проект рекомендаций для работодателей по тестированию сотрудников на коронавирус, но они носят рекомендательный характер, сообщили в пресс-службе ведомства, передают «Известия».
Отмечается, что работодатели самостоятельно могут организовать тестирование работников, в проекте описываются необходимые шаги для реализации данного решения.
Работающим россиянам следует предоставить трехдневные выходные в случае простуды, позволяющие не оформлять больничный и лечиться самостоятельно. С таким предложением ранее выступил первый зампред Общественной палаты (ОП) Ленинградской области Владимир Петров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru