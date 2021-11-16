Роспотребнадзор разрешил привитым не уходить на изоляцию после контакта с COVID-больными

Отмечается, что вакцинированные и переболевшие смогут не уходить на самоизоляцию при отсутствии симптомов коронавируса. Постановление вступает в силу с 17 ноября, отмечает RT.

Ранее контактировавшие с больным коронавирусом должны были находиться в изоляции «не менее 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 или до выздоровления (в случае развития заболевания)».

