Роспотребнадзор разрешил привитым не уходить на изоляцию после контакта с COVID-больными

Привитых от коронавирусной инфекции или перенесших заболевание в последние шесть месяцев освободят от двухнедельной изоляции в случае контакта с заразившимся COVID-19. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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Отмечается, что вакцинированные и переболевшие смогут не уходить на самоизоляцию при отсутствии симптомов коронавируса. Постановление вступает в силу с 17 ноября, отмечает RT.

Ранее контактировавшие с больным коронавирусом должны были находиться в изоляции «не менее 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 или до выздоровления (в случае развития заболевания)».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоспотребнадзорБолезньВакцинацияКоронавирус
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