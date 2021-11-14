Для привитых от COVID-19 россиян стартовал новый этап розыгрыша денежных призов

По условиям лотереи, предусмотрена 1000 призов по 100 тыс. рублей. Участвовать в розыгрыше могут только россияне, сделавшие прививки от коронавируса российскими вакцинами, пишет Газета.ru.

Победитель будет определен с помощью компьютера на основе Единого регистра вакцинированных. Сведения о выигравших будет доступна в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Ранее в районе Лазо Хабаровского края стартовала лотерея для местных жителей, вакцинировавшихся от COVID-19 с 1 по 30 ноября. В числе призов — три тонны угля, микроволновая печь, платные медицинские услуги и абонемент в тренажерный зал, пишет «Свободная пресса».

