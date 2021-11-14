Для привитых от COVID-19 россиян стартовал новый этап розыгрыша денежных призов
Новый розыгрыш денежных призов среди привитых от коронавируса, по решению Правительства РФ, состоится в ноябре 2021 года. Об этом сообщает РИА «Новости».
По условиям лотереи, предусмотрена 1000 призов по 100 тыс. рублей. Участвовать в розыгрыше могут только россияне, сделавшие прививки от коронавируса российскими вакцинами, пишет Газета.ru.
Победитель будет определен с помощью компьютера на основе Единого регистра вакцинированных. Сведения о выигравших будет доступна в личном кабинете на портале «Госуслуги».
Ранее в районе Лазо Хабаровского края стартовала лотерея для местных жителей, вакцинировавшихся от COVID-19 с 1 по 30 ноября. В числе призов — три тонны угля, микроволновая печь, платные медицинские услуги и абонемент в тренажерный зал, пишет «Свободная пресса».
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