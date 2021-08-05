Роспотребнадзор рассказал, сколько длится острый период COVID-19
Острый период коронавируса длится примерно 18-19 дней, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.
При этом вирус выделяется примерно 11 дней, а после острой фазы заболевания потребуется восстановление в течение нескольких месяцев. Эпидемиолог добавила, что острый период COVID-19 также может продолжаться от 11 до 28 дней.
Плоскирева отметила, что время полного выздоровления пациента зависит от наличия у него других заболеваний, от его возраста и степени тяжести протекания болезни.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru