Роспотребнадзор рассказал, сколько длится острый период COVID-19

При этом вирус выделяется примерно 11 дней, а после острой фазы заболевания потребуется восстановление в течение нескольких месяцев. Эпидемиолог добавила, что острый период COVID-19 также может продолжаться от 11 до 28 дней.

Плоскирева отметила, что время полного выздоровления пациента зависит от наличия у него других заболеваний, от его возраста и степени тяжести протекания болезни.

