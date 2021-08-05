Роспотребнадзор предупредил о более тяжелом лечении при дельта-штамме коронавируса
Пациенты, заразившиеся дельта-штаммом COVID-19, чаще болеют cреднетяжелой и тяжелой формой заболевания, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Там заявили, что лечение таких пациентов более сложное и продолжительное. Симптомы при дельта-штамме остаются классическими: лихорадка, кашель, потеря обоняния и вкуса. Среди признаков «простуды»: насморк, головные боли, боль в горле, диарея.
Как отмечают ученые, штамм «дельта» «помолодел». Теперь самая уязвимая категория — молодые люди от 14 до 29 лет.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что локдаун не является самым эффективным средством в борьбе распространением коронавируса.
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