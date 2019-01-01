Роспотребнадзор рассказал об опасности купания в фонтанах

В Роспотребнадзоре предостерегли россиян от купания в фонтанах. Об этом сообщает АГН Москва со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специалисты напомнили, что фонтаны предназначены для придания городу эстетического вида, а также для увлажнения воздуха. Но ни в коем случае не для купания.

«В процессе эксплуатации вода в фонтане обновляется не часто, и кроме того не очищается и не обеззараживается по требованиям предъявляемым для бассейнов, предназначенных для купания и занятия спортом. Высокая температура воздуха тоже способствует размножению микроорганизмов», - рассказали в ведомстве.

Так, по данным Роспотребнадзора, купание в фонтане может обернуться коньюктивитом, респираторной или кишечной инфекцией. Однако главной опасностью остаются вирусный гепатит А, а также ротовирусные и энтеровирусные инфекции, отмечает RT.

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