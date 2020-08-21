Роспотребнадзор рассказал об испытаниях вакцины от COVID-19 в «Векторе»
Добровольцы, испытывающие вакцину от коронавирусной инфекции в центре «Вектор», не ощущают побочных реакций от препарата и чувствуют себя хорошо. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Там подчеркнули, что в настоящий момент «Вектор» проводит второй этап клинических испытаний своего препарата. Исследование, которое началось 27 июля, планируют завершить в сентябре, сообщает РИА Новости.
Между тем, на прошлой неделе в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19. Она разработана специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций, пишет RT.
К слову, президент Молдавии Игорь Додон заявил, что готов первым испытать не себе действие разработанной в РФ вакцины от COVID-19. Таким образом он намерен развеять подозрения сограждан. Об этом Додон заявил во время передачи «Президент отвечает» в соцсетях.
Додон надеется, что тестирование вакцины за пределами России станет возможным в ближайшие несколько недель.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru