Россиянам назвали места, где можно заразиться лихорадкой Денге

Заболеть лихорадкой Денге можно только в тропических странах. Об этом сайту aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

На хвосте у землеройки: Что известно о смертельном хантавирусе

По её словам, в список входят порядка 100 стран. Это, в том числе, популярные у российских туристов Таиланд и Индия.

Она напомнила, что переносчиками данной вирусной инфекции являются комары.

«Соответственно, там, где они живут, в природной среде эти насекомые, там и есть источник заражения», - пояснила Чернышова.

Врач добавила, что в РФ «нет ни одного зарегистрированного местного случая».

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что в России разработали вакцину от лихорадки Денге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ВрачиНасекомыеИнфекцияБолезнь

Горячие новости

Все новости

партнеры