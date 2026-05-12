Россиянам назвали места, где можно заразиться лихорадкой Денге
Заболеть лихорадкой Денге можно только в тропических странах. Об этом сайту aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
По её словам, в список входят порядка 100 стран. Это, в том числе, популярные у российских туристов Таиланд и Индия.
Она напомнила, что переносчиками данной вирусной инфекции являются комары.
«Соответственно, там, где они живут, в природной среде эти насекомые, там и есть источник заражения», - пояснила Чернышова.
Врач добавила, что в РФ «нет ни одного зарегистрированного местного случая».
Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что в России разработали вакцину от лихорадки Денге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
