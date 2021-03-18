Стало известно количество введённых в гражданский оборот доз вакцины «ЭпиВакКорона»

Более 186 тысяч доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» введено в России в гражданский оборот, сообщает RT со ссылкой на данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

В сообщении говорится, что, по состоянию на 17 марта 2021 года в гражданский оборот введено пять серий препарата, произведённого на промышленной площадке АО «Вектор-БиАльгам», «общим количеством 186 150 доз».

Ранее генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона» будет доступна для массовой вакцинации в России во второй половине марта.

