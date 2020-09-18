Роспотребнадзор раскрыл число мутаций нового коронавируса
В мире выявлены тысячи видов мутаций коронавируса, стабильно наследуются 22 из них, пишет РИА Новости на данные пресс-службы Роспотребнадзора. Две мутации — самые устойчивые, они наблюдаются в 99% образцах коронавируса в России.
Эти аномальные изменения были выявлена в Китае и в Австралии в середине зимы, а через полтора месяца — в большинстве стран Западной Европы, уточняет RT.
Ранее вирусолог Михаил Щелканов предупредил о второй волне COVID-19 в нашей стране. Глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев пояснил НСН, что закрытые границы помогут избежать нового всплеска заболеваемости.
«Я очень внимательно отношусь ко мнению своего коллеги, но я не знаю, какие у нас сейчас связи с Китаем в условиях пандемии. Но думаю, что они не такие активные, какими они были до того. Так что мне кажется, что через две недели - это рановато. Думаю, что вторая волна должна прийти осенью, как приходит грипп по осени», - отметил он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru