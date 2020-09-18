Роспотребнадзор раскрыл число мутаций нового коронавируса

В мире выявлены тысячи видов мутаций коронавируса, стабильно наследуются 22 из них, пишет РИА Новости на данные пресс-службы Роспотребнадзора. Две мутации — самые устойчивые, они наблюдаются в 99% образцах коронавируса в России.

Эти аномальные изменения были выявлена в Китае и в Австралии в середине зимы, а через полтора месяца — в большинстве стран Западной Европы, уточняет RT.