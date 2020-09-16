Эпидемиолог объяснил рост числа случаев коронавируса в Москве

В Москве в последнее время зафиксирован небольшой прирост числа новых случаев коронавирусной инфекции. Коронавирусная, как и любая другая воздушно-капельная инфекция (грипп, ОРВИ и др) протекает волнообразно с подъемами и снижениями числа заболевших, объяснил главный эпидемиолог Департамента здравоохранения Москвы Игорь Ноздреватых.

«Это естественное течение эпидемического процесса, ничего необычного в этом нет. В первую очередь это связано с тем, что в Москве стали больше тестировать и лучше выявлять коронавирус. Также москвичи стали активнее пользоваться общественным транспортом и чаще посещать общественные места, многие вернулись к повседневной жизни с дач, из других регионов, где находились на отдыхе. Большинство компаний вернулись к очному режиму работы, учащиеся вернулись в образовательные учреждения», - объяснил он.

На эпидемиологическую ситуацию наложились свойственная воздушно-капельной инфекции сезонность и связанные с ней изменения параметров окружающей среды и поведения человека, так как имеется доказанная зависимость влияния температуры и влажности на устойчивость вирусов и скорость их передачи. Именно поэтому незначительный рост случаев регистрации коронавируса закономерен и предсказуем, добавил эксперт.

По его словам, Москва полностью готова к такому развитию событий. Очень важно сказать, что в связи со сложившейся ситуацией, очень важно избежать вспышек других инфекционных заболеваний, например, гриппа. Самым эффективным и безопасным способом защиты от гриппа является вакцинация. Специально для удобства москвичей прививку от гриппа можно совершенно бесплатно сделать не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах у станций метро, МЦК и ж/д станций, а также в некоторых центрах госуслуг «Мои документы», сказал главный эпидемиолог.

