Роспотребнадзор проверил 1,3 миллиона человек на коронавирус
Сотрудники Роспотребнадзора с 31 декабря проверили пассажиров более 20 тысяч авиационных и сухопутных рейсов, прибывших в Россию, на предмет заражения китайским коронавирусом. Об этом рассказала руководитель ведомства Анна Попова, передает «Интерфакс».
По ее словам, сотрудники Росчпотребнадзора выявили более 100 человек с подозрением на заражение коронавирусом, но ни у кого из них этот диагноз не подтвердился.
Попова добавила, что случаев инфицирования посылок и передачи коронавируса через отправленные предметы не было.
Вызывающий пневмонию коронавирус нового типа распространился из Китайского города Ухань. В Китае число погибших от его последствий достигло 80 человек, более 2,7 тысяч заразились этой инфекцией. Случаи заболевания коронавирусом диагностированы у людей в других странах, в том числе в Японии, Южной Корее, Таиланде, Сингапуре, США и Франции.
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