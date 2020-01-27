Роспотребнадзор проверил 1,3 миллиона человек на коронавирус

По ее словам, сотрудники Росчпотребнадзора выявили более 100 человек с подозрением на заражение коронавирусом, но ни у кого из них этот диагноз не подтвердился.

Попова добавила, что случаев инфицирования посылок и передачи коронавируса через отправленные предметы не было.

Вызывающий пневмонию коронавирус нового типа распространился из Китайского города Ухань. В Китае число погибших от его последствий достигло 80 человек, более 2,7 тысяч заразились этой инфекцией. Случаи заболевания коронавирусом диагностированы у людей в других странах, в том числе в Японии, Южной Корее, Таиланде, Сингапуре, США и Франции.

