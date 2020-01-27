Более 100 россиян находятся в эпицентре вспышки коронавируса

27 января 202011:27

В китайской провинции Хубэй и её административном центре Ухань находятся 140 граждан России, сообщило посольство РФ в Китае. По данным пресс-атташе дипмиссии Георгия Егорова, почти половина из них (75 человек) – студенты, передает ТАСС.

Эпидемиологи назвали источник китайского коронавируса

Российские дипломаты работают с местными органами власти по вопросам обеспечения россиян защитными масками, водой и продовольствием.

Город Ухань – город, ставший эпицентром вспышки нового типа коронавируса, вызывающего пневмонию. Сейчас город фактически закрыт. С момента первого заражения в декабре 2019 года в Китае от последствий этого вируса погибли уже 80 человек, заразились порядка 2,7 тысячи. Предполагается, что источником заражение стало мясо диких животных, продававшееся на рынке в Ухане.

Как сообщает RT, в Ухань с инспекцией приехал премьер Госсовета Китая Ли Кэцян.

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ФОТО: РИА Новости / Анна Раткогло
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