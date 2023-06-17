Роспотребнадзор: Пробы морской воды в западном Крыму после ЧП на Каховской ГЭС в норме

«Рисков в качестве морской воды по состоянию на сегодняшний день мы не видим. Отклонений от требований действующего санитарного законодательства на территории западного побережья Крыма — Черноморского, Раздольненского районов и Евпатории не зафиксировано», - приводит слова представителя регионального Роспотребнадзора агентство.

Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо на ПМЭФ сообщил, что из-за наводнения в Херсонской области погибли 25 человек.

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в интервью НСН объяснил, какими болезнями грозит наводнение на территории Херсонской области, передает «Радиоточка НСН».

