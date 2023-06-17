Роспотребнадзор: Пробы морской воды в западном Крыму после ЧП на Каховской ГЭС в норме
Пробы морской воды на западном побережье Крыма после ЧП на Каховской ГЭС в норме, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталью Пеньковскую.
Сальдо: Херсонская область постепенно приходит в норму после наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС
«Рисков в качестве морской воды по состоянию на сегодняшний день мы не видим. Отклонений от требований действующего санитарного законодательства на территории западного побережья Крыма — Черноморского, Раздольненского районов и Евпатории не зафиксировано», - приводит слова представителя регионального Роспотребнадзора агентство.
Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо на ПМЭФ сообщил, что из-за наводнения в Херсонской области погибли 25 человек.
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в интервью НСН объяснил, какими болезнями грозит наводнение на территории Херсонской области, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru