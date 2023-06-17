Сальдо: Херсонская область постепенно приходит в норму после наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС

Херсонская область постепенно приходит в норму после наводнения, вызванного разрушением Каховской ГЭС сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

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«За минувшие сутки эвакуированы 17 человек, за все время — более 7,8 тыс., из которых 2 тыс. размещены в пунктах временного размещения», - отметил врио губернатора.

По его словам, с начала введения режима ЧС в регионе 103 человека были госпитализированы в больницы.

Накануне Сальдо предложил создать отдельный федеральный округ для новых регионов России, передает «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Таисия Воронцова
ТЕГИ:НаводнениеГЭСХерсон

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