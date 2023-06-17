Сальдо: Херсонская область постепенно приходит в норму после наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС
Херсонская область постепенно приходит в норму после наводнения, вызванного разрушением Каховской ГЭС сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«За минувшие сутки эвакуированы 17 человек, за все время — более 7,8 тыс., из которых 2 тыс. размещены в пунктах временного размещения», - отметил врио губернатора.
По его словам, с начала введения режима ЧС в регионе 103 человека были госпитализированы в больницы.
Накануне Сальдо предложил создать отдельный федеральный округ для новых регионов России, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На ПМЭФ-2023 заключили более 900 соглашений на сумму 3,8 трлн рублей
- Сальдо: Херсонская область постепенно приходит в норму после наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС
- Второе землетрясение магнитудой 5 произошло на западе Франции
- Специалисты МАГАТЭ на Запорожской АЭС пытались фотографировать блокпосты ВС РФ
- Российские силы ПВО отразили атаку на НПЗ «Дружба» в Брянской области
- Роскомнадзор: Около 200 млн записей о россиянах утекли в сеть в 2023 году
- Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в 90 км от Якутска
- Губернатор: из-за обстрела села в Курской области нарушено электроснабжение
- В Кремле рассказали, от чего будут зависеть границы «санитарной зоны» на Украине
- СМИ: 25 человек погибли при нападении на школу в Уганде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru