Сальдо: Херсонская область постепенно приходит в норму после наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС

«За минувшие сутки эвакуированы 17 человек, за все время — более 7,8 тыс., из которых 2 тыс. размещены в пунктах временного размещения», - отметил врио губернатора.

По его словам, с начала введения режима ЧС в регионе 103 человека были госпитализированы в больницы.

Накануне Сальдо предложил создать отдельный федеральный округ для новых регионов России, передает «Радиоточка НСН».





