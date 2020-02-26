Роспотребнадзор призвал воздержаться от поездок в Италию из-за коронавируса
Роспотребнадзор выпустил предупреждение для россиян в связи с эпидемиологической обстановкой в Италии, Южной Корее и Иране. Ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения о заболеваемости новым коронавирусом COVID-2019, ведомство сообщило, что не рекомендует посещать эти страны до стабилизации ситуации.
Южная Корея, Италия и Иран наряду с Японией лидируют по количеству подтверждённых случаев заболевания коронавирусом нового типа. По последним данным, в Южной Корее заразились более 1,1 тысячи человек (12 летальных исходов), в Италии – свыше 320 человек (11 умерших).
В Иране, согласно данным на 25 февраля, коронавирусной инфекцией было зафиксировано 95 случаев заражения, 16 человек скончались. Коронавирусом заразился даже замминистра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи. Как пишет «Газета.ру», Харирчи сообщил, что изолировался от окружающих, чтобы предотвратить новые случаи заражения. Замминистра чувствовал себя сносно – беспокоила только температура.
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