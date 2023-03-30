Роспотребнадзор призвал не отказываться от яиц как МТС

Ранее СМИ сообщали, что мобильный оператор МТС откажется от логотипа с яйцом.

В ведомстве назвали яйцо ценным и питательным продуктом, а также рекомендовали промывать их теплой водой перед готовкой и варить не менее 10-15 минут, чтобы минимизировать риск заболевания сальмонеллёзом.

Роспотребнадзор также напомнил о том, что хранить яйца нужно только в холодильнике. Срок хранения диетических яиц составляет до 7 суток, столовых – от 8 до 25 дней. Мытые яйца хранятся не более 12 дней, добавили в ведомстве.

О масштабном ребрендинге МТС объявит в четверг, 30 марта. На новом логотипе вместо яйца будет изображен квадрат красного цвета с буквами М, Т и С. Сокращенный логотип бренда «билайн» ранее представила компания «Вымпелком», передает НСН.

