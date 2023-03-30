Роспотребнадзор призвал не отказываться от яиц как МТС
Роспотребнадзор призвал не следовать примеру МТС, отказавшегося от логотипа с яйцом, и не исключать яйца из рациона.
Ранее СМИ сообщали, что мобильный оператор МТС откажется от логотипа с яйцом.
В ведомстве назвали яйцо ценным и питательным продуктом, а также рекомендовали промывать их теплой водой перед готовкой и варить не менее 10-15 минут, чтобы минимизировать риск заболевания сальмонеллёзом.
Роспотребнадзор также напомнил о том, что хранить яйца нужно только в холодильнике. Срок хранения диетических яиц составляет до 7 суток, столовых – от 8 до 25 дней. Мытые яйца хранятся не более 12 дней, добавили в ведомстве.
О масштабном ребрендинге МТС объявит в четверг, 30 марта. На новом логотипе вместо яйца будет изображен квадрат красного цвета с буквами М, Т и С. Сокращенный логотип бренда «билайн» ранее представила компания «Вымпелком», передает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru