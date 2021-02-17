В Минсельхозе не видят причин для резкого роста цен на птицу и яйцо

В Минсельхозе РФ заявили, что предпосылок для заметного роста цен на мясо птицы и яиц в 2021 году нет. Эти продукты подорожают в рамках продовольственной инфляции. В ведомстве также сообщили, что работают с производителями, чтобы не допустить рост оптовых цен на птицу и яйца, передает ТАСС. Также отмечается, что от основных поставщиков птицеводческой продукции на данный момент нет информации о повышении цен.

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Ранее газета «Известия» сообщила о том, что торговые сети уже уведомили Минпромторг о готовности повысить цены на мясо птицы и яйца. Они пояснили, что производители уже запросили повышение отпускной стоимости товаров до 10%. Они пояснили, что это связано с птичьим гриппом, из-за которого на рынке сокращается предложение куриного мяса и яиц.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Горшкова
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