В Минсельхозе не видят причин для резкого роста цен на птицу и яйцо

В Минсельхозе РФ заявили, что предпосылок для заметного роста цен на мясо птицы и яиц в 2021 году нет. Эти продукты подорожают в рамках продовольственной инфляции. В ведомстве также сообщили, что работают с производителями, чтобы не допустить рост оптовых цен на птицу и яйца, передает ТАСС. Также отмечается, что от основных поставщиков птицеводческой продукции на данный момент нет информации о повышении цен.