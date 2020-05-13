Роспотребнадзор представил тест для проверки знаний о COVID-19

Напомним, в России за минувшие сутки было выявлено 10 028 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом общее число заразившихся в нашей стране - 242 271 человек. За время эпидемии жертвами COVID-19 стали 2 212 человек, выздоровели более 48 тысяч пациентов, отмечает Свободная пресса.

Наибольшее число новых случаев коронавируса зафиксировано в Москве — 4 703, ещё 962 — в Подмосковье. На третьем месте — Санкт-Петербург, там 435 инфицированных.



