Роспотребнадзор представил тест для проверки знаний о COVID-19

Роспотребнадзор подготовил тематический тест для проверки знаний о новой коронавирусной инфекции. Как пишет РИА Новости, он был разработан при поддержке портала стопкоронавирус.рф. Авторы тестирования отмечают, что оно поможет понять россиянам, насколько хорошо они защищены от заражения COVID-19. Эти знания действительно являются необходимыми, поскольку жители страны ежедневно сталкиваются с необходимостью соблюдения мер предосторожности.

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Напомним, в России за минувшие сутки было выявлено 10 028 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом общее число заразившихся в нашей стране - 242 271 человек. За время эпидемии жертвами COVID-19 стали 2 212 человек, выздоровели более 48 тысяч пациентов, отмечает Свободная пресса.

Наибольшее число новых случаев коронавируса зафиксировано в Москве — 4 703, ещё 962 — в Подмосковье. На третьем месте — Санкт-Петербург, там 435 инфицированных.


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ФОТО: pixabay.com
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