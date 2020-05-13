Роспотребнадзор представил тест для проверки знаний о COVID-19
Роспотребнадзор подготовил тематический тест для проверки знаний о новой коронавирусной инфекции. Как пишет РИА Новости, он был разработан при поддержке портала стопкоронавирус.рф. Авторы тестирования отмечают, что оно поможет понять россиянам, насколько хорошо они защищены от заражения COVID-19. Эти знания действительно являются необходимыми, поскольку жители страны ежедневно сталкиваются с необходимостью соблюдения мер предосторожности.
Напомним, в России за минувшие сутки было выявлено 10 028 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом общее число заразившихся в нашей стране - 242 271 человек. За время эпидемии жертвами COVID-19 стали 2 212 человек, выздоровели более 48 тысяч пациентов, отмечает Свободная пресса.
Наибольшее число новых случаев коронавируса зафиксировано в Москве — 4 703, ещё 962 — в Подмосковье. На третьем месте — Санкт-Петербург, там 435 инфицированных.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
242 тыс.+10 028 / сут.
Умерли
2 212+96 / сут.
Выздоровели
48 003+4 491 / сут.
- СК занимается инцидентами с ИВЛ в больницах Москвы и Петербурга
- Instagram cнова удалил аккаунт Кадырова
- Роспотребнадзор представил тест для проверки знаний о COVID-19
- Аппараты ИВЛ «Авента-М» временно запрещены в РФ после пожаров
- Госдума может разрешить полиции вскрывать автомобили
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru