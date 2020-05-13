Денис Проценко назвал число находящихся в Коммунарке пациентов
Главный врач больницы в Коммунарке назвал число находящихся в медучреждении пациентов. На своей странице в Facebook Денис Проценко написал, что лечение проходят лечение 317 пациентов, к аппаратам ИВЛ подключен 21 человек.
Врач подчеркнул, что среди пациентов Коммунарки коронавирусная инфекция подтверждена у 72%, пишут Известия.
Кстати, ранее Проценко рассказал об отличии российского сценария распространения COVID-19 от итальянского. По его словам, эпидемия коронавируса в Италии развивалась по-разному в зависимости от региона — на севере сложилась катастрофическая ситуация с большим количеством смертей, на юге развитие эпидемии было более мягким. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24»
Главврач больницы в Коммунарке считает, что распространение коронавируса в России происходит по своему уникальному сценарию. Москва, как въездной хаб, успела предпринять меры, помешавшие молниеносному распространению инфекции по всей стране, что дало системе здравоохранения время на то, чтобы перестроиться.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
242 тыс.+10 028 / сут.
Умерли
2 212+96 / сут.
Выздоровели
48 003+4 491 / сут.
- «Это коронавирус». Названа причина смерти главного тренера женской сборной РФ по борьбе
- СМИ: В Сеть утекли данные миллионов клиентов курьерской службы СДЭК
- Падение доходов и ослабление элит: Политологи о слиянии Архангельской области и НАО
- Россияне на фоне пандемии COVID-19 стали реже разводиться
- Денис Проценко назвал число находящихся в Коммунарке пациентов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru