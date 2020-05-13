Денис Проценко назвал число находящихся в Коммунарке пациентов

Кстати, ранее Проценко рассказал об отличии российского сценария распространения COVID-19 от итальянского. По его словам, эпидемия коронавируса в Италии развивалась по-разному в зависимости от региона — на севере сложилась катастрофическая ситуация с большим количеством смертей, на юге развитие эпидемии было более мягким. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24»

Главврач больницы в Коммунарке считает, что распространение коронавируса в России происходит по своему уникальному сценарию. Москва, как въездной хаб, успела предпринять меры, помешавшие молниеносному распространению инфекции по всей стране, что дало системе здравоохранения время на то, чтобы перестроиться.

