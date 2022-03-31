Роспотребнадзор предложил отменить для россиян ПЦР-тесты при пересечении сухопутных границ

При этом в ведомстве также предложили отменить заполнение анкеты на сайте «Госуслуг» для россиян.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что людям, которые проходили вакцинацию на пике прививочной кампании в конце прошлого года, следует ревакцинироваться уже в апреле-мае, однако от значительного всплеска заболеваемости может уберечь и прекращение сообщения с другими странами.