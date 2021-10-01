Роспотребнадзор: Пожилые легко переносят вакцинацию от COVID-19
Пожилые люди переносят вакцинацию от коронавируса легко и без побочных эффектов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
По данным ведомства, такой эффект вакцинации можно объяснить особенностями иммунной системы. Роспотребнадзор рекомендует пожилым прививаться даже при наличии различных хронических заболеваний, однако не в фазе обострения, отмечает телеканал «360».
Вместе с тем в Роспотребнадзоре подчеркнули, что люди старшего возраста находятся в зоне особого риска из-за COVID-19. Из-за нагрузки на иммунную систему у пожилых пациентов могут возникнуть осложнения, в том числе вирусная пневмония и тромбозы различной локализации, пишет Газета.ру.
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