Роспотребнадзор назвал условия открытия бассейнов и спортзалов

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сформулировала рекомендации по принципам организации функционирования работы бассейнов, фитнес-клубов и других спортивных объектов после отмены запрета на их работу из-за коронавируса. Всем этим организациям будет позволено работать только по предварительной записи и с соблюдением социальной дистанции.

Так, тренажеры должны располагаться на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Участников групповых занятий обяжут соблюдать ту же дистанцию, для чего на полу будет нанесена соответствующая разметка.

Бассейнам дали разрешение пускать одновременно столько посетителей, чтобы на каждого приходилось не менее 5 квадратных метров площади зеркала воды или 10 квадратных метра дорожки. Менеджеров также обяжут усилить контроль за качеством воды.

Помещения спортивных объектов будут убираться с применением средств дезинфекции, дана также рекомендация проветривать их раз в два часа. Вводится запрет на чай или кофе для клиентов, продавать можно будет только воду в бутылках. Сами сотрудники должны носить маски, пользоваться антисептиками и проходить «входной фильтр» перед сменой.

