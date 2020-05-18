«Закроются треть клубов». Фитнес не вынес пандемию
Гендиректор Русской Фитнес Группы, сети фитнес-клубов World Class в эфире НСН рассказал, что фитнес-индустрия находится в тяжелом положении.
Кинотеатры и спортзалы в России не откроются, пока не пройдут три этапа снятия ограничений. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Она напомнила, что на первом этапе будут разрешены прогулки – максимум парами и при соблюдении социальной дистанции. Далее будут открываться магазины и предприятия сферы услуг. На третьем этапе, по словам Поповой, возможны «прогулки, к которым мы привыкли». а на всех трех этапах будут сохраняться обязательное ношение масок и усиленные меры дезинфекции.
Открытие кинотеатров и спортзалов произойдет «после всех трех этапов смягчения» введенных из-за COVID-19 ограничений.
Гендиректор Русской Фитнес Группы, сети фитнес-клубов World Class Николай Прянишников в эфире НСН рассказал, что фитнес-индустрия находится в тяжелом положении.
«Не все клубы, не все сети выдержат. Я думаю, треть точно закроется», - заметил эксперт.
Однако в его сети дела обстоят лучше. «Мы надеемся, что скоро возможности россиян для занятий спортом увеличатся. Пока мы тренируем наших клиентов онлайн. Только что вышли на новый рубеж: 300 тысяч клиентов с нами постоянно тренируются из разных городов России. Да и по всему миру. Поэтому существенно вырос онлайн. И готовы к тому, чтобы начать любые тренировки, как только это будет возможно. Если откроется возможность на улице, мы будем приглашать наших клиентов. И, конечно, ждем открытия клубов. Слава богу, количество инфицированных у нас уменьшается», - заключил Прянишников.
Ранее Анна Попова заявила, что рост распространения коронавирусной инфекции в России остановился. По данным Роспотребнадзора, стабилизация фиксируется на территории всей страны.
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