«Закроются треть клубов». Фитнес не вынес пандемию

Кинотеатры и спортзалы в России не откроются, пока не пройдут три этапа снятия ограничений. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Она напомнила, что на первом этапе будут разрешены прогулки – максимум парами и при соблюдении социальной дистанции. Далее будут открываться магазины и предприятия сферы услуг. На третьем этапе, по словам Поповой, возможны «прогулки, к которым мы привыкли». а на всех трех этапах будут сохраняться обязательное ношение масок и усиленные меры дезинфекции.

Открытие кинотеатров и спортзалов произойдет «после всех трех этапов смягчения» введенных из-за COVID-19 ограничений.

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