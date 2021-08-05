Роспотребнадзор посоветовал прививаться каждые полгода от новых штаммов

В ведомстве рассказали, что эффективность вакцин против штамма «дельта» со временем может снижаться. Чтобы защититься от новых штаммов, Роспотребнадзор посоветовал россиянам ревакцинироваться каждые полгода.

Ранее эпидемиолог Антонина Плоскирева рассказала, что острый период COVID-19 может продолжаться от 11 до 28 дней. При этом вирус выделяется примерно 11 дней, а после острой фазы заболевания потребуется восстановление в течение нескольких месяцев.

