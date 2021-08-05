США будут впускать в страну только привитых от коронавируса иностранцев
Администрация американского президента Джо Байдена потребует, чтобы большинство иностранцев, прибывающих в страну, были привиты от коронавируса, передает агентство Associated Press со ссылкой на источник в Белом доме.
По его словам, требование об обязательной вакцинации будет частью плана администрации США по поэтапному ослаблению ограничений на въезд в страну для приезжих. Сроки реализации плана еще не определены. В настоящее время эксперты изучают, как и когда безопасно приступить к возобновлению обычных поездок.
Как сообщалось, США отказались от моратория Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вакцинацию третьей дозой от коронавируса.
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