США будут впускать в страну только привитых от коронавируса иностранцев

Администрация американского президента Джо Байдена потребует, чтобы большинство иностранцев, прибывающих в страну, были привиты от коронавируса, передает агентство Associated Press со ссылкой на источник в Белом доме.

США отказались от моратория ВОЗ на ревакцинацию третьей дозой

По его словам, требование об обязательной вакцинации будет частью плана администрации США по поэтапному ослаблению ограничений на въезд в страну для приезжих. Сроки реализации плана еще не определены. В настоящее время эксперты изучают, как и когда безопасно приступить к возобновлению обычных поездок.

Как сообщалось, США отказались от моратория Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вакцинацию третьей дозой от коронавируса.

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ТЕГИ:КоронавирусПрививкаСША
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