Роспотребнадзор: Почти 75 млн россиян привились от гриппа
Почти 75 млн россиян сделали прививки против гриппа с начала кампании по вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Кампания по вакцинации от гриппа стартовала в стране 11 сентября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«В рамках всероссийской кампании ... в настоящее время привито почти 75 млн человек», — указали в Роспотребнадзоре.
За неделю число сделавших прививку выросло на 3,5 млн. В ведомстве также сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ увеличилась по сравнению с предыдущей неделей во всех возрастных группах.
«Тенденцию к росту уже четвертую неделю подряд демонстрирует вирусы гриппа. Нашим гражданам важно помнить, что вакцинация может предотвратить заболевание и развитие осложнений, особенно у людей с ослабленной иммунной системой, у пожилых людей, детей и беременных женщин», — отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru