Роспотребнадзор: Почти 75 млн россиян привились от гриппа

Кампания по вакцинации от гриппа стартовала в стране 11 сентября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«В рамках всероссийской кампании ... в настоящее время привито почти 75 млн человек», — указали в Роспотребнадзоре.

За неделю число сделавших прививку выросло на 3,5 млн. В ведомстве также сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ увеличилась по сравнению с предыдущей неделей во всех возрастных группах.

«Тенденцию к росту уже четвертую неделю подряд демонстрирует вирусы гриппа. Нашим гражданам важно помнить, что вакцинация может предотвратить заболевание и развитие осложнений, особенно у людей с ослабленной иммунной системой, у пожилых людей, детей и беременных женщин», — отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

