Онищенко назвал прогнозируемым рост заболеваемости гриппом

По его словам, в ближайшее время никаких резких изменений в ситуации не предвидится.

«Сейчас осенне-зимний период начинается, мы все говорим о росте заболеваемости гриппом, острыми респираторными инфекциями, бочком сюда хочет присовокупить себя коронавирус «омикрон» и всего его, по последним данным ВОЗ, восемь подтипов», - сказал Онищенко.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что больше не относит людей в возрасте 65 лет и старше к группе высокого риска по коронавирусу. Заявление ВОЗ приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

