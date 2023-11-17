Онищенко назвал прогнозируемым рост заболеваемости гриппом
17 ноября 202311:59
Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко назвал прогнозируемым рост заболеваемости гриппом в России. Его слова приводит РИА Новости.
По его словам, в ближайшее время никаких резких изменений в ситуации не предвидится.
«Сейчас осенне-зимний период начинается, мы все говорим о росте заболеваемости гриппом, острыми респираторными инфекциями, бочком сюда хочет присовокупить себя коронавирус «омикрон» и всего его, по последним данным ВОЗ, восемь подтипов», - сказал Онищенко.
Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что больше не относит людей в возрасте 65 лет и старше к группе высокого риска по коронавирусу. Заявление ВОЗ приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru