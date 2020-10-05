Роспотребнадзор: Переболевшие сезонным ОРВИ могут иметь антитела к COVID-19

Пациенты, переболевшие сезонной простудой, могут иметь антитела к коронавирусу. Такие выводы сделал Роспотребнадзор по результатам исследований, передает РИА Новости.

Соответствующие исследования провели ученые США. Между тем, специалисты пока не могут сказать, насколько эффективен такой иммунитет. Уточняется, иммунитет у пациентов после ОРВИ проявляется к разным коронавирусам, в том числе к коронавирусу нового типа. Также, согласно данным исследования, это касается именно ОРВИ, о гриппе таких научных данных нет.

Ранее заместитель председателя Комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко на пресс-конференции НСН «Полукарантин: Быть ли второй волне ограничений?» рассказала, как остановить вторую волну коронавируса без жестких ограничений.

