Роспотребнадзор оценил опасность распространения в стране гепатита неизвестного происхождения
В России не зафиксировано ни одного случая инфицирования гепатитом неизвестного происхождения, выявленным в нескольких странах Европы и Америке. Об этом заявили в Роспотребнадзоре в воскресенье.
«В РФ по состоянию на 24 апреля 2022 года случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии не выявлено. Для предупреждения риска завоза инфекции на территорию нашей страны принимается весь необходимый комплекс мер, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах», - сообщают в пресс-службе ведомства.
Специалисты Роспотребнадзора подчеркивают, что риск завоза вируса из-за границы крайне низкий - с «большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограничено».
Ранее бывший главный санитарный врач, экс-депутат Геннадий Онищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сказал, что в мире фиксируют пять основных типов гепатита, но есть и другие разновидности, чаще встречающиеся в бедных странах и среди наркозависимых.
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