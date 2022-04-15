«Передается через наркотики»: Онищенко не поверил в пандемию гепатита

Гепатит является крайне распространенным и заразным заболеванием, однако в условиях современной медицины с ним научились бороться, сейчас это болезнь людей из бедных стран и тех, кто употребляет наркотики, сказал бывший главный санитарный врач, экс-депутат Геннадий Онищенко Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Власти Испании зарегистрировали три случая тяжелого острого гепатита неизвестного происхождения у детей в возрасте до 10 лет. Об этом говорится в пресс-релизе департамента здравоохранения автономного сообщества Мадрид.

«Давайте не будем гадать на кофейной гуще. Три [тяжелых] случая на всю Испанию - это не так много. Нам известно пять типов гепатитов инфекционной природы, которые регистрируются в официальной статистике, но это не значит, что это всё, что есть. Гепатитов много, их бывает миллионы, самый тяжелый из них - C, он дает цирроз печени, очень быстрый и злокачественный. Если он идет в сочетании с "дельтой", то там очень быстро все развивается. Не за сутки, но быстро. Самый главный механизм передачи сейчас, к сожалению - это немедицинская инъекция, элегантное название инъекционных наркотиков, заражают друг друга ВИЧ, гепатитами. Но здесь дети десятилетние, это маловероятно, что они сидят на игле», - предположил Онищенко.

Для выводов сейчас мало данных, однако пандемия гепатита крайне маловероятна, отметил бывший санитарный врач.

«Медицинский путь [был распространен], когда были многоразовые шприцы и медицина заражала, сейчас такого нет. Гепатит - это серьезная проблема для всего мира. Гепатит B наиболее распространенный, но его почти искоренили за счет вакцинации. Если говорить об элементарном пути передачи, то это удел бедных групп населения, там сложнее соблюдать гигиену. На химическую природу не похоже, наверняка бы на этом этапе уже сказали, что пострадавшие употребляли один тип изделия пищевого или лекарственного. Раз этих данных нет, то это, скорее всего, вирусная природа у этого гепатита. Когда среди жителей преобладает детское население, то гепатит быстрее распространяется. Гепатит А с оральным путем передачи в основном перетекает в стертой форме, мало тяжелых случаев. Думаю, эти 70 (случаев) можно умножить на 10. Это если говорить об известных нам гепатитах. Слава богу, это не воздушно-капельный механизм передачи, и то, что он начнет распространяться как коронавирус и станет пандемией - это маловероятно. Сейчас для гепатитов не сезон, это, как правило, лето. Но можно предположить какого-то нового возбудителя, которого до этого не было. В общем, будем смотреть», - подытожил врач.

Ранее врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов заявил, что применяемые при лечении коронавируса лекарственные препараты опасны для печени и могут вызывать так называемый токсический гепатит.

