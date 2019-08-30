Роспотребнадзор оценил качество морскую воду возле Ялты

Главный специалист-эксперт территориального отдела по Ялте межрегионального управления Роспотребназора по Республике Крым и Севастополю Людмила Ткач сообщила, что ведомство ведет постоянный мониторинг воды возле Ялты. Так за минувшую неделю было отобрано и исследовано 11 проб на санитарно-химические показатели и 24 – на микробиологические показатели.

В итоге исследования показали, что все пробы соответствуют санитарным требованиям. В пресс-службе администрации региона отметили, что за летний сезон на территории Ялтинского региона не было случаев, когда приходилось принимать решение о закрытии пляжных территорий.